بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو

بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو
التاريخ
11/4/2023 5:12:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تجمع الآليات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون.
وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
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