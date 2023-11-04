Saturday, 04 November 2023 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو

11/4/2023 5:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تجمع الآليات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون.


وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.


MENAFN04112023000208011052ID1107370876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث