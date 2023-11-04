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الهلال يهزم الفتح ويعزز موقعه في الصدارة

11/4/2023 5:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه الفتح بهدفين دون رد الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الـ12.
وسجل هدفي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وسالم الدوسري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.


ويلعب في وقت لاحق اليوم الشباب مع الاتحاد في قمة هذه المرحلة.

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