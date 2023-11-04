مغير السرحان يرفض السقوط أمام سحاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرج مغير السرحان بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام سحاب، الجمعة، على ملعب السلط، ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين الأردني.



وتقدم سحاب بهدف السبق من علامة الجزاء، عن طريق أحمد العيساوي في الدقيقة 6.

حاول مغير السرحان تعديل النتيجة سريعا، ورد القائم تسديدة صهيب أبو غوش، لكن هدف التعادل جاء في الدقيقة 73، بعدما استثمر معتز عبيدات كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها على يسار تامر صالح.

ولاحت فرصة خطيرة لأحمد أبو كبير من ضربة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة، فيما أهدر لاعب مغير السرحان محمد الجوهري فرصة من انفراد تام، إذ سدد بجوار القائم.

وبقي سحاب في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما تقدم مغير السرحان للمركز الخامس (8 نقاط).

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