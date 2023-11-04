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برشلونة يستغل أزمة لو سيلسو مع بوستيكوغلو

11/4/2023 5:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة TEAMtalk إن برشلونة يستعد لاستغلال أزمة اللاعب جيوفاني لو سيلسو مع المدرب أنجي بوستيكوغلو.
ذكرت الصحيفة أن اللاعب الأرجنتيني ضمن خيارات البرسا لتدعيم خط الوسط الهجومي في الفريق، بعدما اقترب من الرحيل عن صفوف توتنهام.
وأوضحت: "المدرب الأسترالي قرر بيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بعدما خرج من حساباته في المشاركة ضمن تشكيلة "السبيرز" وهو ما يفتح الباب أمام برشلونة للتعاقد معه مقابل رسوم مخفضة".
وتابعت: "المدرب الأسترالي وضع ثقته في الوافد الجديد جيمس ماديسون إلى جانب إيف بيسوما، بابي سار ورودريجو بينتانكور، بينما لا يعتمد على الدولي الأرجنتيني ويسعى للتخلص منه".
وأضافت: "لعب لو سيلسو 3 مرات فقط هذا الموسم بإجمالي عدد دقائق بلغ 69 دقيقة".
واختتمت: "يتردد أن النادي اللندني مستعد لبيع لاعبه مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط، رغم أنه كلفه ما يقارب 55 مليوناً، بينما قد يواجه "البلوغرانا" منافسة قوية من يوفنتوس على ضم اللاعب الفرنسي".

ملاعب

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