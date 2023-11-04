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من عمّان .. ميقاتي لبلينكن : اسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة

11/4/2023 5:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في عمان صباح اليوم السبت، شارك فيه سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، ومساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.


وخلال الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي"أولوية العمل للتوصل الى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الارض المحروقة التي يتبعها الاحتلال باستخدام الاسلحة المحرّمة دوليا .


وشدد ميقاتي على"أن لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف التعديات والانتهـتـاكات اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا".


بدوره شدد وزير الخارجية الاميركية على" انه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى".


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