حشرات صغيرة تختبئ بين براعم البروكلي...كيف تتخلص منها؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من الطبيعي أن تتواجد الحشرات في أنواع مختلفة من الخضار والفاكهة، وقد يكون صعبًا أحيانًا رؤيتها، ما يدفع البعض للاعتقاد أنها نظيفة.وتُعتبر نبتة البروكلي من بين الخضار المفضّلة لدى العديد من الأشخاص، ولكن احذر من الحشرات التي تختبئ بين براعمها.

هل غسل الفاكهة والخضار قبل تقشيرها ضروري حقًا؟

وأوضح المركز الوطني الأميركي لحفظ الأغذية المنزلية (NCHFP)، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يجب فصل براعم البروكلي إلى أقسام مناسبة الحجم.

ويمكن حفظها في محلول ملحي، أي 4 ملاعق صغيرة من الملح في غالون واحد من الماء، لمدة 30 دقيقة حتى تخرج الحشرات منها.

وأضاف المركز الوطني لحفظ الأغذية المنزلية أنه يجب سلق براعم البروكلي بالماء لمدة 3 دقائق في الماء المغلي، أو سلقها بالبخار لمدة 5 دقائق.

ويجب التعامل مع الخضار والفاكهة بحذر شديد للوقاية من الإصابة بالأمراض، حيث يمكن أن تحمل جراثيم مضرّة بصحتك.

غسل الفاكهة والخضار:

تُفرّك الفاكهة والخضار تحت الماء الجاري، حتى إذا لم ترغب بتناولها مع قشرتها. والسبب أنه يُمكن انتقال الكائنات الحية الدقيقة إلى داخلها عند التقطيع.

لا يُنصح بغسل الفاكهة والخضار بالصابون، أو المنظفات التجارية، أو المبيضات، أو المطهرات.

قطع الأجزاء المعيبة والتالفة من الخضار والفاكهة، بعيدًا عن بقية العناصر السليمة.

تجفيف الفاكهة والخضار بمناديل ورقية نظيفة.

عدم خلط الفاكهة والخضار مع اللحوم والدواجن والأسماك النيئة.

تبريد الفاكهة والخضار خلال ساعتين من التقطيع أو التقشير عند 4 درجات مئوية في حاويات مخصصة ونظيفة.

لبنان 24