النقابات المهنية تدين مجازر الاحتلال بالمستشفيات في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبرت النقابات المهنية في الأردن عن غضبها وسخطها من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالمجمعات الطبية والمستشفيات في قطاع غزة واستهداف مجمع الشفاء الطبي وقصف سيارات الإسعاف ومحيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي.



وقالت النقابات في بيان اليوم السبت، إن الاحتلال ارتكب مجزرة في المستشفى الأهلي العربي تضاف الى المجازر التي يرتكبها العدو يوميا في قطاع غزة الذي يتعرض الى عدوان غاشم من قبل العدو الصهيوني يستهدف الأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 22 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.



ودعت النقابات المهنية إلى توفير الحماية الفعالة الفورية للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية والامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتوفير حماية فعالة لمرافق الرعاية الصحية وعدم استهدافها أبدا.



وأشارت إلى أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو حرب وحشية وإبادة جماعية وإجرام ممنهج يستهدف من خلاله القضاء على أكبر عدد ممكن من المدنيين بهدف تهجيرهم من أرضهم وتنفيذ مخططاته في التطهير العرقي وتغيير الوضع على الأرض.



وطالبت العالم باتخاذ موقف حازم تجاه الجرائم الإنسانية والعدوان الغاشم الذي يقترفه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم وعدم السكوت على هذه الجرائم وهذه الوحشية.



وعبرت النقابات عن تقديرها للموقف الرسمي المتنامي والمتصاعد تجاه ما يقترفه هذا الكيان عبر المطالبة بوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح، وسحب السفير الأردني.