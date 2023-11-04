قوات الاحتلال تعتقل 55 فلسطينيا في الضفة الغربية اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 55 فلسطينيا الليلة الماضية وفجر اليوم السبت من مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، وسط موجة الاعتقالات التي تشنها في أعقاب انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلّف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية إصابات في صفوف الفلسطينيين، في حين وقعت اشتباكات مع مقاومين بمخيم بلاطة شرقي نابلس، تزامنت مع عمليات تنكيل بحق المواطنين في الضفة.
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