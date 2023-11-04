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قوات الاحتلال تعتقل 55 فلسطينيا في الضفة الغربية اليوم

11/4/2023 5:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 55 فلسطينيا الليلة الماضية وفجر اليوم السبت من مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، وسط موجة الاعتقالات التي تشنها في أعقاب انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وخلّف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية إصابات في صفوف الفلسطينيين، في حين وقعت اشتباكات مع مقاومين بمخيم بلاطة شرقي نابلس، تزامنت مع عمليات تنكيل بحق المواطنين في الضفة.


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