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حزب الله يقصف موقع الجرداح الإسرائيلي

11/4/2023 5:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف حزب الله اللبناني موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان اليوم السبت، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المدفعية ترد على مصادر النيران.


وأفاد مراسل الجزيرة بأن القوات الإسرائيلية تقصف محيط موقعها في جل العلام مقابل بلدة الضهيرة اللبنانية وتستهدف منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.


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