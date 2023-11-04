حزب الله يقصف موقع الجرداح الإسرائيلي

حزب الله يقصف موقع الجرداح الإسرائيلي
التاريخ
11/4/2023 5:12:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف حزب الله اللبناني موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان اليوم السبت، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المدفعية ترد على مصادر النيران.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن القوات الإسرائيلية تقصف محيط موقعها في جل العلام مقابل بلدة الضهيرة اللبنانية وتستهدف منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
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