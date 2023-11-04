مؤتمر المستثمرات العرب يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي ويرفع له التوصيات

MENAFN - Al-Anbaa) اختتم مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب أعماله الجمعة 3 نوفمبر 2023، الذي انعقد تحت شعار الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي «الشباب محور التنمية... فرص وتحديات» خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023 برئاسة د.هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمر.واستمر المؤتمر على مدار خمسة أيام وافتتحت أعماله في بيت العرب جامعة الدول العربية والافتتاح الرسمي للمؤتمر والمعرض في شرم الشيخ.وبحضور حرم رئيس جمهورية صربيا تمارا فوتيتش ضيف شرف المؤتمر، د.هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ولواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشيخة مريم حرم المغفور له الشيخ علي صباح ناصر الصباح «مرايم الخير»، د.غادة شلبي نائب وزير السياحة وممثلي الوزارات الراعية.وأعلن المؤتمر إرسال رسالة شكر لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة السلام والإنجازات غير المسبوقة، ودعمه للمرأة وتمكينها بمختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحفيز مشروعاتها.. كما يتم رفع توصيات المؤتمر إلى فخامته وإرسال رسالة شكر لسيدة مصر الأولى انتصار السيسي على الاهتمام بمكانة المرأة عامة والمستثمرة وسيدة الأعمال خاصة وتقدير دورها وتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن.وإرسال رسالة شكر إلى كل من ضيف شرف المؤتمر السيدة تمارا فيوتيتش حرم رئيس جمهورية صربيا، على حرصها المشاركة للسنة الثانية على التوالي في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، والسيدة الأولى في أنجولا آنا دياس لورنسو، على رسالتها الداعمة للاتحاد وتأكيدا على التعاون والمشاركة في الدورة القادمة.ولسمو الشيخة مريم حرم المغفور له الشيخ علي صباح ناصر الصباح «مرايم الخير».ودولة رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي على دعمه ورعايته للمؤتمر، وللسيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لدعمه ورعايته للمؤتمر، ولمجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز، والذي أناب عنه سعادة العين م.عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني.ومن أنجولا سعادة السفير نيلسون كوزمى ممثلا رسميا عن السيدة الأولى في أنجولا آنا دياس لورنسو.

وتضمنت توصيات المؤتمر:

1 - الاتفاق على دعم السلام وعودة الحياة السلمية لغزة للحفاظ على أرواح الأطفال.

2 - التعاون بين إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات القوات المسلحة مع اتحاد المستثمرات العرب للسياحة العلاجية والاستشفائية.

3 - دراسة تفعيل مبادرة مجلس الأعيان الأردني سعادة العين م.عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان لتأسيس الاتحاد العربي للفنادق كمنظمة أهلية تتبع لجامعة الدول العربية.

4 - أهمية دخول منتجات المصانع المقامة بالمناطق الحرة إلى اتفاقية التجارة الحرة العربية، مما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك والتجارة البينية العربية.

5 - دعم الشباب وريادة الأعمال والاستفادة من مصادر تمويل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توفيرا لفرص العمل لهم.

6 - اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية بين الدول العربية والأفريقية والتي تعد الأفضل والأقل تكلفة مقارنة بالدول الخارجية.

7 - الاهتمام بالاستثمار الرياضي كواحد من أهم القطاعات تعمل على توليد إيرادات ضخمة وتعود على كل المستثمرين، وتعمل على خلق العديد من الفرص العمل الأساسية، وتعزيز قطاع السياحة وتحفيز الشركات للرعاية الرسمية للرياضات.

8 - التوسع في المشروعات الصناعية كثيفة العمالة والتوجه نحو توطين الصناعات الوطنية في الدول.

9 - تطبيق المعايير البيئية العالمية في المشروعات لضمان تصدير منتجاتها.

10 - ضرورة الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة، وخاصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصناعة وإدارة الأعمال وإدارة عمليات الاستيراد والتصدير.

11 - أهمية مراعاة الاشتراطات البيئية في المشروعات التي تمثل جواز المرور للتصدير للخارج.

12 - مواجهة التغيرات المناخية من خلال استخدام الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة.