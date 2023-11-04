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الطائرة الـ 11 من الجسر الجوي لإغاثة غزة تصل إلى العريش محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الطبية

11/4/2023 4:30:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت الطائرة الـ 11 من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش الدولي اليوم الجمعة محملة بـ 10 أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر حتى الآن 290 طنا.
وأكد عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية الكويتية رافقوا الطائرة في تصريحات لـ (كونا) أن المساعدات الإنسانية الكويتية المتواصلة لأهل غزة هي «استمرار لجهود دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين بمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية».
ومن جانبه، قال مدير جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وائل البعيجان في هذا السياق «إن هذه الرحلة من الجسر الكويتي الجوي الإغاثي هي الـ 11 وذلك بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتيين».
وأكد البعيجان أن هذه الطائرة تعد الخامسة للجمعية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وهي محملة بـ 10 أطنان مساعدات إنسانية لأهالي القطاع، وهي عبارة عن أجهزة طبية مختلفة.
وأوضح أن حمولة الطائرة تتضمن العديد من الأجهزة الطبية منها أجهزة تنفس صناعي وأجهزة إنعاش القلب إضافة إلى العديد من الأسرة لغرف العمليات والمخصصة لمراكز الإنعاش.
وأضاف أن حمولة الطائرة تتضمن أيضا أجهزة طبية لأغراض أخرى علاوة على مساعدات طبية مؤكدا الاستمرار في العمل على وصول أكبر قدر من المساعدات الكويتية للأشقاء في غزة.
من جهته، قال ممثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فهد العوضي إن المساعدات الكويتية الإغاثية لأهالي غزة مستمرة بوصول الطائرة الـ 11 من المساعدات الكويتية والرحلة الخامسة بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وجهود القوة الجوية الكويتية.
وأضاف العوضي أن الجسر الجوي الكويتي من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما وبتسهيلات من وزارة الخارجية الكويتية.
وأوضح أن «حمولة الطائرة عبارة عن العديد من المعدات الطبية التي يحتاجها إخواننا المصابون في غزة وتجهيزات لغرف العناية المركزة».
وأضاف العوضي أن الحمولة تتضمن أيضا أجهزة طبية عامة ومعدات طبية شاملة تزن حوالي 10 أطنان ما بين تجهيزات للغرف الطبية ومواد تعقيم وأدوات جراحية.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية السلام والأعمال الإنسانية والخيرية هشام العون إن المساعدات الإنسانية الكويتية «لإخواننا في غزة تقف خلفها جهود من وزارة الخارجية الكويتية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني لإيصال هذه المساعدات الانسانية للمحتاجين إليها».

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