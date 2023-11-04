سفير فلسطين فى لبنان: نقدر موقف الرئيس السيسى برفض تهجير أبناء شعبنا

MENAFN - Youm7) قال أشرف دبور، سفير فلسطين لدى لبنان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية والمنازل في قطاع غزة، دون مراعاة حقوق المدنيين طوال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مُتطرفة ولا تحترم القانون الدولي.

وأضاف "دبور" في حوار خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يستهدف الفلسطينيين شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث دمر 40% من القطاع خلال ثلاثة أسابيع فقط، مشددا على رفض بلاده أي خطط تستهدف تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود خطط لتقسيم المسجد الأقصى وبناء قبة الصخرة.

وأعرب سفير فلسطين لدى لبنان، عن تقدير بلاده إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرفضه فكرة تهجير الفلسطينيين، كما ثمن الموقف الأردني الرافض لفكرة ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذكر "دبور" أن الحكومات الأوروبية تساند إسرائيل في مجازرها بقطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودون أي شروط وفتح ممرات إنسانية للفلسطينيين.

وكشف أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعرض لانتقادات كبيرة لإدانته العدوان الإسرائيلي، واصفًا التعنت الإسرائيلي بشأن معبر رفح بالجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سياسيًا وشعبيًا، معبرًا عن تقديره موقف الرئيس السيسي بإقامة "مؤتمر القاهرة للسلام" حول الأوضاع في غزة.



