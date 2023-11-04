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وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

11/4/2023 4:24:18 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك فى إطار حرصه على التواجد بشكل مباشر بالشركات والوحدات التابعة للإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية .
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى الزيارة التفقدية بعقد اجتماع مع المهندس خالد زكى رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات ، حيث قام رئيس الشركة بإجراء عرض تقديمي تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، كما تم إستعراض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء، وخلال الإجتماع اشار الوزير " محمد صلاح
" إلى أن الشركة ( م /300 الحربى ) تعد من أحدث الشركات التابعة للوزارة ويعتمد العمل بها على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المعمول بها فى عالم الصناعة ، مضيفاً أن الشركة تضم أربع مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل) ، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقميCNC والتيِ يعمل بعضها بنظام (الروبوت) ، كما تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi-Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرةِ أضعاف الماكينات العادية ، وتضم أيضاً عدة معامل مختلفة بها أحدث الأجهزة والمعدات من كبرى الشركات العالمية والتي يتم إستخدامها لعمل القياسات والتحاليل اللازمة علي جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية، كما تم تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة علي أحد خطوط الإنتاج بالشركة .
عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة شملت المرور على عدد من خطوط الإنتاج ، وحرص سيادته خلال الجولة على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم، وأوضح الوزير "محمد صلاح" لهم أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكداً تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بالشركة وإيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعرفة من أجل رفعة شأن الشركة .
















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