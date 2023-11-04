طيران الاحتلال الإسرائيلى يجدد قصفه على عدة مواقع فى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.

وقالت مصادر بالقطاع، إن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال منازل في بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة. وجدد طيران الاحتلال قصف المنازل في مخيمي النصيرات والبريج. وشن طيران الاحتلال ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.



