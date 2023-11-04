مواجهات بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلى فى بلدة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7) شهدت بلدة فقوعة شمال شرق جنين في الضفة الغربية اندلاع مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بمقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 142.
وكان 8 فلسطينين قد قتلوا الجمعة خلال اقتحامات نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية، حيث قتل 4 فلسطينيين، بمخيم الفوار قتل فلسطينيان، بمخيم قلنديا قتل فلسطيني، وفي نابلس قتل فلسطيني واحد متأثرا بجروحه، ما يرفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر إلى 142.
ولفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تجريف واسعة في جنين، وألقت منشورات حذرت فيها المواطنين من التعاون مع حركة "حماس".
إلى ذلك وفي الأول من نوفمبر الجاري، وصفت الولايات المتحدة، العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين "حماس" وإسرائيل بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير" وحثت إسرائيل على ضبطهم.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية "مزعزع للاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلا عن كونه، بالطبع، مضرا للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية".
MENAFN04112023000132011024ID1107370821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.