مواجهات بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلى فى بلدة بالضفة الغربية

MENAFN - Youm7) شهدت بلدة فقوعة شمال شرق جنين في الضفة الغربية اندلاع مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بمقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 142.

وكان 8 فلسطينين قد قتلوا الجمعة خلال اقتحامات نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية، حيث قتل 4 فلسطينيين، بمخيم الفوار قتل فلسطينيان، بمخيم قلنديا قتل فلسطيني، وفي نابلس قتل فلسطيني واحد متأثرا بجروحه، ما يرفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر إلى 142.

ولفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تجريف واسعة في جنين، وألقت منشورات حذرت فيها المواطنين من التعاون مع حركة "حماس".

إلى ذلك وفي الأول من نوفمبر الجاري، وصفت الولايات المتحدة، العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين "حماس" وإسرائيل بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير" وحثت إسرائيل على ضبطهم.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية "مزعزع للاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلا عن كونه، بالطبع، مضرا للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية".



