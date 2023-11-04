الاحتلال يعتقل 41 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

MENAFN - Youm7) شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنا من الضفة، ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة أردنية، والجرحى عبد سوالمة، وعز الدين الرمحي، من مخيم بلاطة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 26 مواطنا، وهم: عطية سعدي النجار (33 عاما)، وسياف كمال أبو طعيمة (32 عاما)، وأحمد كمال أبو طعيمة (25 عاما)، وأحمد عطية أبو وردة (33 عام)ا، وجهاد محمود الخطيب، وصهيب خالد الخطيب (21 عاما)، واسحق هديب، وجواد هديب (23 عاما)، وبلال المعيوي (33 عاما)، وفتحي المقوسي (53 عاما)، ونديم المقوسي ( 22 عاما)، ومحمد فتحي المقوسي (20 عاما)، وأنس نايف العبسي، ومحمود محمد أبو تركي، وحسام الشوابكة، ومحمد أحمد أبو ربيع، وجعفر الراعي، وحمزة جهاد غطاشة، ورسمي الخطيب، ومحمد توفيق الواوي، وعيسى البراهمة، وسلامة ووسام المقوسي، وإحسان أبو وردة ونجله باسل من مخيم الفوار، والأسير المحرر محمد محمود صافي اصاليبي (40 عاما) من بلدة بيت أمر.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين الياس جريس البندك، وسالم محمد يونس، وكلاهما يبلغان من العمر (33 عاما)، من منطقة واد شاهين في المدينة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: ضياء معين علاونة، وأحمد فايز كنعان، وكرم أحمد كنعان، وبلال فتحي كنعان، وكامل خليل كنعان من بلدة جبع، والشاب كرم محمد صدقة، من قرية عنزة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جميل عجاج، ونجليه هيثم وجهاد، من قرية دير جرير، شرقا، والمواطن بدر عبد الحليم خواجا، من بلدة نعلين غرب رام الله.



