القاهرة الإخبارية: رفع علم الاحتلال على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية

القاهرة الإخبارية: رفع علم الاحتلال على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية
التاريخ
11/4/2023 4:24:16 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: رفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنا من الضفة، ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة أردنية، والجرحى عبد سوالمة، وعز الدين الرمحي، من مخيم بلاطة.
MENAFN04112023000132011024ID1107370818
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.