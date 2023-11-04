الهلال الأحمر المصرى: مساعدات غزة على وشك النفاد ويدعو لاستكمال جسر المساعدات

(MENAFN
- Youm7) نشر الهلال الأحمر المصري على صفحته الرسمية" فيس بوك " دعوة من المدير التنفيذي الدكتور رامى
الناظر إلى دول العالم لاستكمال جسر المساعدات الجوية الى قطاع غزة، حيث أن المساعدات الواردة على وشك النفاد، وأن الاحتياجات الإنسانية داخل غزة كثيرة".
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري قد شهدت
توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة.
على جانب آخر دفعت مصر بعدد كبير من سيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين الذين سقوط في الغارات الجوية والقصف العنيف والعشوائي الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وخصصت سيارات إسعاف مجهزة مع وجود أطقم طبية مختصة بالتعامل مع الحالات الحرجة كما نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة خلال الأيام الماضية في التنسيق مع مختلف الدول لضمان تواجد ممثليهم في نطاق معبر "رفح" من الجانب المصري لاستقبال رعاياهم، كذا توفير المستندات التي ستساعد في عملية عودتهم إلى دولهم
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