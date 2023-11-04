الهلال الأحمر المصرى: مساعدات غزة على وشك النفاد ويدعو لاستكمال جسر المساعدات

MENAFN - Youm7) نشر الهلال الأحمر المصري على صفحته الرسمية" فيس بوك " دعوة من المدير التنفيذي الدكتور رامىالناظر إلى دول العالم لاستكمال جسر المساعدات الجوية الى قطاع غزة، حيث أن المساعدات الواردة على وشك النفاد، وأن الاحتياجات الإنسانية داخل غزة كثيرة".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري قد شهدت

توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة.

على جانب آخر دفعت مصر بعدد كبير من سيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين الذين سقوط في الغارات الجوية والقصف العنيف والعشوائي الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وخصصت سيارات إسعاف مجهزة مع وجود أطقم طبية مختصة بالتعامل مع الحالات الحرجة كما نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة خلال الأيام الماضية في التنسيق مع مختلف الدول لضمان تواجد ممثليهم في نطاق معبر "رفح" من الجانب المصري لاستقبال رعاياهم، كذا توفير المستندات التي ستساعد في عملية عودتهم إلى دولهم







