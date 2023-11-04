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الكنيسة تحتفل بذكرى ميلاد البابا تواضروس واختيار القرعة الهيكلية التاسعة

11/4/2023 4:24:13 AM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، اليوم السبت، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حياة قداسة البابا تواضروس.

1- ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952.
2- والده كان يعمل مهندس مساحة وكان الأخ الأكبر لإخوته.
3- تعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة وكانت هى الأخت الصغرى لإخوتها.
4- حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975.
5- التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983.
6- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.
7- توجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986.
8- ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور.
9- تمت رسامته قسًّا فى 23 ديسمبر 1989.
10- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990.
11- نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام.
12- تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين.
13- فاز بمنصب البابا بالقرعة الهيكلية وأصبح البطريرك 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.












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