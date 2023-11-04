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الخشت: جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية فى 3 تخصصات بتصنيف شنغهاى

11/4/2023 4:24:12 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تحقيق إنجاز جديد بالتصنيفات العالمية للتخصصات بالدخول ضمن أفضل 300-400 جامعة علي مستوى العالم في التصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي للموضوعات والتخصصات العلمية (GRAS) لعام 2023، وهو غير التصنيف العام لشنغهاي الذي تقدمت فيه القاهرة أيضاً مائة مركز، بالإضافة إلى تحقيق نسب تقدم كبيرة على مستوى العديد من التخصصات العلمية بالدخول ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، متصدرة الجامعات المصرية والعديد من الجامعات الإقليمية، تحت مظلة منظومة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وصرح الدكتور محمد الخشت، أن ترتيب جامعة القاهرة طبقا للمعايير المحددة التي يستخدمها المصنف الصيني (شنغهاي) في تصنيف الموضوعات والتخصصات العلمية أصبح فى الفئة من (301 الى 400) عالميا بتقدم 20% عن السنوات السابقة، مشيرا إلي أنه بذلك تصبح جامعة القاهرة ضمن أول 1,1% من الجامعات العالمية الراقية والأولى بمصر لعام 2023، متقدمة عن أقرب جامعة مصرية لها بحوالي ثلاثمائة مركزا حيث تقع اقرب الجامعات المصرية في الفئة (601-700)، بينما جامعة القاهرة في الفئة (301 إلى 400) من بين ثلاثمائة الف جامعة على مستوى العالم.



وقال الدكتور الخشت، إن نجاح جامعة القاهرة في التقدم العام تبعه أيضا تقدم كبير على مستوى التخصصات العلمية، حيث جاء عدد من التخصصات ضمن أفضل 100 تخصص في العالم وهي: علوم وتكنولوجيا الأغذية والعلوم الزراعية وجاءت في المرتبة 51-75 عالميا والأولى مصريا، والصيدلة وعلوم الادوية وجاءت في المرتبة 76-100 عالميا والأولى مصريا. وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية عام 2023 في المجموع العام لعدد 13 تخصصا متنوعا، بالإضافة إلى 4 قطاعات علمية رئيسية.



وأضاف الدكتور الخشت، أن هناك عددا من التخصصات جاءت ضمن أفضل 150 علي مستوى العالم وهي تخصصات: علوم الرياضيات والعلوم البيطرية وجاءت في الفئة من 101-150 عالميا والأولى مصريا، فيما جاءت أدوات العلوم والتكنولوجيا في الفئة من 151-200 علي مستوى العالم والأولى مصريا، مشيرا إلى أن
عددًا من التخصصات جاءت ضمن أفضل 300 علي مستوى العالم وهي الصحة العامة، وطب الأسنان وعلوم الفم، بالإضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية والتي جاءت متفردة الظهور بين الجامعات المصرية.



وأشار الخشت، إلى أن جامعة القاهرة ظهرت ضمن أفضل 400 جامعة علي مستوى العالم في عدد من التخصصات وهي: الطب والتكنولوجيا الطبية في الفئة من 301-400 عالميا و الأولى مصريا، كما جاءت في تخصصات التكنولوجيا الحيوية والكيمياء ضمن أفضل 500 جامعة عالميا والفئة الأولى
محلياً.



وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات سواء العامة أو للتخصصات، يعكس حجم التطوير الأكاديمي فى جامعة القاهرة في ضوء سياسات جامعات الجيل الرابع التي تنتهجها الجامعة ومنظومة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي. وهو نتاج جهود متصلة فى دعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته، مؤكدا أن جامعة القاهرة كانت قد نجحت أيضا في التواجد بالتصنيف الانجليزي (QS)
للتخصصات ضمن أفضل 50 جامعة بتخصص هندسة البترول
والذي جاء في المرتبة الـ 40 عالمياً، إلى جانب تواجد 4 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، حيث جاء برنامج الطب البيطري في فئة المراكز 51-70، وطب الأسنان والذي ظهر بين أفضل 51-80 على مستوى العالم، والصيدلة وعلوم الأدوية وجاءت في المرتبة 85 عالميًا.



وقال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن التصنيف الصيني شنغهاي (ARWU) للتخصصات يُعد من أقوى التصنيفات العالمية في الجامعات علي مستوى العالم، مشيرا إلى أن المصنف قسَم التخصصات العلمية بالعالم إلى 55 تخصص / موضوع فرعي مبوبة في 5 قطاعات رئيسية هي: القطاعات الطبية، والعلوم الطبيعية، والهندسية، وعلوم الحياة، والعلوم الاجتماعية.



جدير بالذكر أن معايير تصنيف الموضوعات العلمية بصفة عامة تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات العلمية ذات الأثر الفعال، ومدى الاستشهاد بهذه الأبحاث، والتعاون الدولي فى مجال النشر العلمى العالمى، بالإضافة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي معين، ويتم ترتيب الموضوعات بالجامعات العالمية طبقا لـ 5 معايير محددة ويتغير الوزن النسبى لهذه المعايير طبقا لفئات القطاعات الرئيسية الـ 5، وهو ما نجحت جامعة القاهرة في أن تكون متميزة فيها.




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