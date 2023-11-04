ارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال لـ128 شخصا وانهيار منازل وانقطاع الاتصالات

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات في نيبال ، اليوم السبت، مصرع 128 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب غرب البلاد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية أن الزلزال تسبب في انهيار عشرات المنازل وانقطاع الاتصالات في كثير من القرى، وقد وقع ليلا على بعد 310 أميال غرب العاصمة كاتماندو.



وصرحت السلطات بأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لانتشال المصابين وجثامين الضحايا، مشيرة إلى أن الانهيارات الأرضية في بعض المناطق تسببت في قطع الطرق.





وقد توجه رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال على متن إحدى طائرات الإغاثة والمساعدات إلى موقع الزلزال لتفقد المناطق المتضررة.



يشار إلى أن الزلازل تشيع في نيبال، وكان قرابة 9 آلاف شخص لقوا مصرعهم عام 2015 جراء زلزال بقوة 7.8 درجة فيما تضرر مليون مبنى.