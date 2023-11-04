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أمريكا تؤكد أهمية استئناف الاتصالات العسكرية مع الصين للحد من مخاطر سوء التقدير

11/4/2023 4:24:09 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت الولايات المتحدة مجددا ضرورة استئناف الاتصالات العسكرية مع الصين، لتجنب مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ـ في بيان اليوم /السبت/ - أن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء مارك لامبرت، منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الصين ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الصين وتايوان، مع المدير العام لإدارة شؤون الحدود والمحيطات بوزارة الخارجية الصينية هونج ليانج، في العاصمة الصينية بكين.

وذكر البيان أن الجانبين أجريا مناقشات موضوعية وبناءة وصريحة حول مجموعة من القضايا البحرية، بما في ذلك الوضع في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، أكدا أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة.

وأوضح البيان أن هذه المشاورات تعد جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول.

وشددت الولايات المتحدة على "المخاوف بشأن تصرفات الصين الخطيرة وغير القانونية في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك عرقلة الصين لمهمة إعادة إمداد فلبينية في 22 أكتوبر في سكند توماس شول، واعتراضها غير الآمن لطائرة أمريكية في 24 أكتوبر".

جاء هذا الاجتماع في أعقاب الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى الأخيرة، بما في ذلك بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، في واشنطن، من بين اجتماعات ثنائية أخرى عقدت مؤخرًا.








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