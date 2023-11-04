بلدية المحلة يبحث عن استعادة الانتصارات أمام فاركو فى دوري Nile

MENAFN - Youm7) يستضيف بلدية المحلة فى السابعة مساء اليوم، السبت، نظيره فاركو بملعب غزل المحلة في واحدة من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوريnile

ويحتل بلدية المحلة المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، وفاز البلدية بمباراة وخسر مثلها وتعادل في مباراتين وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.

ويسعى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، لمواصلة الأداء الجيد الذى يقدمه اللاعبون واستعادة سكة الانتصارات بعد الهزيمة من سموحة ثم التعادل مع زد والاتحاد السكندري.

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فاركو

فيُعاني هذا الموسم من سوء النتائج فهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة ، وسجل لاعبيه 3 أهداف وأستقبلت شباكه 6 أهداف.

ويسعى فاركو لاستعادة الانتصارات بعدما حقق فوزاً ثميناً على الإسماعيلي في الجولة الرابعة، قبل أن يخسر من الجونة بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وطالب خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، اللاعبين بإستعادة العروض الجيدة والفوز على بلدية المحلة اليوم رغم أن المباراة تُقام على ملعب الأخير.



