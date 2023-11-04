بلدية المحلة يبحث عن استعادة الانتصارات أمام فاركو فى دوري Nile

(MENAFN
- Youm7) يستضيف بلدية المحلة فى السابعة مساء اليوم، السبت، نظيره فاركو بملعب غزل المحلة في واحدة من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري
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ويحتل بلدية المحلة المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، وفاز البلدية بمباراة وخسر مثلها وتعادل في مباراتين وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.
ويسعى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، لمواصلة الأداء الجيد الذى يقدمه اللاعبون واستعادة سكة الانتصارات بعد الهزيمة من سموحة ثم التعادل مع زد والاتحاد السكندري.
أما
فاركو
فيُعاني هذا الموسم من سوء النتائج فهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة ، وسجل لاعبيه 3 أهداف وأستقبلت شباكه 6 أهداف.
ويسعى فاركو لاستعادة الانتصارات بعدما حقق فوزاً ثميناً على الإسماعيلي في الجولة الرابعة، قبل أن يخسر من الجونة بهدف نظيف في الجولة الخامسة.
وطالب خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، اللاعبين بإستعادة العروض الجيدة والفوز على بلدية المحلة اليوم رغم أن المباراة تُقام على ملعب الأخير.
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