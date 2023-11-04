الأهلي يغسل أحزانه الأفريقية أمام المقاولون العرب فى الدوري الليلة

MENAFN - Youm7) يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري Nile في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعدما ودع منافسات دوري السوبر الأفريقى أمام صن داونز من الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 1/0، لذا يبحث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى عن استعادة الانتصارات مجدداً لفريقه لمصالحة الجماهير.

وحقق الأهلى فوزاً على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور له بالدوري، فيما خسر المقاولون العرب من الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور له بالمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين حقق الفوز فيهما وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفاً وحيداً، ومازالت لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعدما لعب ذئاب الجبل 5 لقاءات تعادل مرتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11.

وحصد الأهلي انتصارين في مباراتين بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي، بينما تأجلت له 3 مواجهات أمام الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، ومصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف والمغربي رضا سليم وعمرو السولية للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

وفى المقابل، لم يقدم المقاولون، بقيادة مدربه شوقي غريب، بداية جيدة فى الدوري واكتفى بتحقيق نقطتين فى 5 جولات، وتلقى الفريق 3 هزائم ولم يعرف طعم الانتصار.

وتأثر المقاولون بشكل واضح برحيل هدافه جون أوكلي للدوري الليبي، ولكن غريب يراهن على سرعات محمد سالم بجانب الموريتاني مامادو نياس وعمار حمدي.



