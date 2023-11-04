الزمالك يحشد قوته الضاربة لموقعة بيراميدز فى كأس مصر

MENAFN - Youm7) يحشد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنىللفريق الأوللكرة القدم بنادى الزمالك، القوة الضاربة لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأسمصر، المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرةالدولى.

وطلب أوسوريو من الجهاز الطبى بالزمالك تقريراً شاملاً ومفصلاً عن

مدى جاهزية مصطفى شلبى جناح الفريق لمباراة بيراميدز، خاصة أن اللاعب من العناصر والركائز

الأساسية التى يعتمد عليها الكولومبى فى الخط الأمامى، وذلك بعد استبعاده فى المباراة الماضية أمام زد فى الجولة السادسة من دورى Nile

لمواصلة تأهيله من الإصابة التى تعرض لها فى لقاء إنبى فى الأسبوع الخامس.

ويستعيد أوسوريو ورقة رابحة فى خط الدفاع ممثلة فى اللاعب محمود علاء، بعدما فضل استبعاده فى المباراة الماضية أمام زد لوجهة نظر فنية ليكون فى أتم الجاهزية الفنية للقاء بيراميدز باعتبار

اللاعب يمتلك خبرات عالية فى المباريات الكبيرة يمكنه من خلالها إفادة الفريق.

فى سياق مختلف، يعكف مسئولو نادى الزمالك ، فى الوقت الحالي، على تجهيز مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة، لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وغلق هذا الملف بشكل نهائي بعد مطالبة المدرب بالحصول على مستحقاته.

وتولى مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب قيادة القلعة البيضاء، بعد الانتخابات التى أجريت يوم 20 أكتوبر الماضى، وبعد استلام المسئولية فوجئ المجلس بمطالبة أوسوريو بمستحقاته المتأخرة البالغة قرابة راتب 3 أشهر لعدم حصوله عليها.