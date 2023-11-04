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زى النهارده.. ثلاثية الزمالك فى شباك الرجاء المغربى تعلن وصول الأبيض لنهائى أفريقيا

11/4/2023 4:24:04 AM
(MENAFN- Youm7) نجح فريق الزمالك فى خطف بطاقة التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء المغربى، ليضرب موعداً مع الأهلى فى نهائى القرن الأفريقي فى مثل هذا اليوم 4 نوفمبر 2020.



وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الأفريقى.



تقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه.



جدير بالذكر أن الزمالك خسر المباراة النهائية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة 27 نوفمبر 2020، سجل عمرو السولية للأهلى مبكرا وتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك، وخطف محمد مجدى أفشة هدف الفوز للاهلى في آخر المباراة في الهدف المعروف إعلاميا بـ"القاضية ممكن"، ليتوج الأهلى باللقب التاسع في تاريخه والذى نجح في تحقيق اللقب العاشر على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا في الأراضى المغربية.



وفى مثل هذا اليوم 4 نوفمبر 2017 ، خسر الأهلى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما سقط بهدف نظيف أمام الوداد المغربى، خلال اللقاء الذى جمعهما باستاد محمد الخامس فى الدار البيضاء، فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين ببرج العرب كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وتوّج بطل المغرب باللقب للمرة الثانية فى تاريخه، وخسر المارد الأحمر فرصة الفوز باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه.



وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامى، سعد سمير، رامى ربيعة، حسين السيد، محمد هانى، عمرو السولية، أحمد فتحى، عبد الله السعيد، جونيور أجاى، مؤمن زكريا ووليد أزارو.












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