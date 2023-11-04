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وزارة الرياضة تعقد جلسات تحضيرية لفريق عمل برنامج تنمية الصعيد والمحافظات الحدودية

11/4/2023 4:24:04 AM
(MENAFN- Youm7) عقدت
وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ''الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية"، علي مدار يومي الخميس والجمعة، جلسات تحضيرية لفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية، فى نسخته الرابعه والمزمع انطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري، والمكون من المدربين والمنسقين.



وتم خلال الاجتماع إجراء محاكاة شاملة ليوم الافتتاح وتأكيد مهام كل فريق العمل
واختصاصاته للقيام بدوره المنوط بها، طبقاً لبرنامج العمل المتفق عليه، كما جرى التأكيد على ضرورة مناقشة كيفية التسويق للبرنامج وأنشطته.



وكانت طلبات التسجيل فى البرنامج قد تجاوزت
نحو 1000 طلب مشاركة
من 13 محافظة، بواقع 8 محافظات لــ« صعيد مصر » [ الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ]
و 5 محافظات حدودية [ الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء ] ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .



وتحقيق البرنامج لنجاحات كبيرة في النسخ الثلاث
الماضية من البرنامج
يضاعف المسؤولية لمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية ، حيث استهدفت النسخ الــ 3 الماضية مشاركة 109566 ألف مشارك /ة بواقع إيجابي نحو تنفيذ 60 مبادرة مجتمعية وتكريم أفضل 10 مبادرات رائدة وحصول الفائزين علي جوائز مالية قيمة.



من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، إن هناك رؤية واستراتيجية مستدامة في ذهنية“الجمهورية الجديدة” نحو تنمية
الصعيد والمحافظات الحدودية ومنحهم دفعات متتالية من طاقات التنمية، حتى تكون لهذه الطاقات أبعاد وآليات محدد، في سياق خطة مصر 2030، وهو ما يظهر جليا في تتبع تعدد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الصعيد والمحافظات الحدودية ، فضلًا عن ترقب أثرها بشكل مباشر عبر المشروعات النوعية التي تنفذ في تلك المحافظات، وهو الأمر الذي يبدو للمتابعين مسار استراتيجي في إطار مستقبلي .












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