حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 11 (كونا) -- الرابع من نوفمبر

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1984 - الشاعر عبدالله السنان ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 67 عاما وكان الراحل أحد رواد الشعر في الكويت الذين قدموامن خلال أشعارهم وأفكارهم الأدبية صورة حية عن المجتمع الكويتي في حقبة تاريخية شهدت تطورات وانتقالات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة شملت فترة ما قبل النفط ومرحلة الاستقلال وماأعقبها.

1990- وصول القوات السورية إلى ميناء ينبع السعودي للانضمام إلى قوات التحالف الموجودة في المملكة العربية السعودية بهدف تحرير دولةالكويت من الاحتلال العراقي الغاشم.

1998 - فوز الكويت بالجائزة الأولى المقدمة من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بشأن مشروع النعيم الإسكاني في منطقة الجهراء ويعتبر أحد مشاريع الخطة الخمسية الرابعة (1990 - 1995) للهيئةالعامة للإسكان ويضم 2592 وحدة سكنية.

2000 - مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يقر إشهار الاتحاد العام لطلبة كليات ومعاهد الهيئة.

2008 - سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تصل لأول مرة إلى ميناء الشويخ ضمن مبادرة (إسطنبول للتعاون) في مهمة تدريبية عسكرية استمرت ستة أيام.

2012 - الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية أحمدالزبن ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 66 عاما وانتخب الراحل رئيسا للمنظمة العالمية للسلامة ومقرها لندن في أبريل 2003 ولمدة سنتين وكان بذلك أول شخصية عربية تولت هذا المنصب منذ إنشاء هذه المنظمة. 2017 - منتخب الكويت لهوكي الجليد للرجال يتوج بلقب بطولة بانكوك الدولية بعد فوزه على فريق ستينغ الكندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

2019 - مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها فهد الخنة تنفيذا لأمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقبول الاعتذار والالتماس المرفوع لسموه.

2019 - مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بتعيين النائب السابق فيصل الشايع رئيسا لديوان المحاسبة. (النهاية)