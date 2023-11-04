حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 11 (كونا) -- الرابع من نوفمبر
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1984 - الشاعر عبدالله السنان ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 67 عاما وكان الراحل أحد رواد الشعر في الكويت الذين قدموامن خلال أشعارهم وأفكارهم الأدبية صورة حية عن المجتمع الكويتي في حقبة تاريخية شهدت تطورات وانتقالات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة شملت فترة ما قبل النفط ومرحلة الاستقلال وماأعقبها.
1990- وصول القوات السورية إلى ميناء ينبع السعودي للانضمام إلى قوات التحالف الموجودة في المملكة العربية السعودية بهدف تحرير دولةالكويت من الاحتلال العراقي الغاشم.
1998 - فوز الكويت بالجائزة الأولى المقدمة من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بشأن مشروع النعيم الإسكاني في منطقة الجهراء ويعتبر أحد مشاريع الخطة الخمسية الرابعة (1990 - 1995) للهيئةالعامة للإسكان ويضم 2592 وحدة سكنية.
2000 - مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يقر إشهار الاتحاد العام لطلبة كليات ومعاهد الهيئة.
2008 - سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تصل لأول مرة إلى ميناء الشويخ ضمن مبادرة (إسطنبول للتعاون) في مهمة تدريبية عسكرية استمرت ستة أيام.
2012 - الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية أحمدالزبن ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 66 عاما وانتخب الراحل رئيسا للمنظمة العالمية للسلامة ومقرها لندن في أبريل 2003 ولمدة سنتين وكان بذلك أول شخصية عربية تولت هذا المنصب منذ إنشاء هذه المنظمة. 2017 - منتخب الكويت لهوكي الجليد للرجال يتوج بلقب بطولة بانكوك الدولية بعد فوزه على فريق ستينغ الكندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
2019 - مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها فهد الخنة تنفيذا لأمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقبول الاعتذار والالتماس المرفوع لسموه.
2019 - مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بتعيين النائب السابق فيصل الشايع رئيسا لديوان المحاسبة. (النهاية)
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