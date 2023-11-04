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سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك تونغا بالعيد الوطني لبلاده

11/4/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 11 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبه العيد الوطني لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. (النهاية) ن و ف

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