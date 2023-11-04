سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 97ر1 دولار ليبلغ 28ر91

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 97ر1 دولار ليبلغ 28ر91 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 31ر89 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92ر1 دولار لتبلغ 89ر84 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95ر1 دولار لتبلغ 51ر80 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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