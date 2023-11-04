Saturday, 04 November 2023 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 97ر1 دولار ليبلغ 28ر91

11/4/2023 4:23:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 97ر1 دولار ليبلغ 28ر91 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 31ر89 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92ر1 دولار لتبلغ 89ر84 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95ر1 دولار لتبلغ 51ر80 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




MENAFN04112023000071011013ID1107370799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث