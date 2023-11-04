صورة اليوم

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التاريخ
11/4/2023 4:23:55 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) وصول الطائرة الـ11 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة إلى مطار العريش بمصر
MENAFN04112023000071011013ID1107370798
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