رئيس وزراء أستراليا: زيارتي إلى الصين ستكون إيجابية للعلاقات الثنائية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 4 - 11 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم السبت إن زيارته التي طال انتظارها إلى الصين تمثل "خطوة إيجابية للغاية" في استقرار العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية "حقيقة أن هذه هي الزيارة الأولى منذ سبع سنوات لشريكنا التجاري الرئيسي وهي خطوة إيجابية للغاية وأنا أتطلع إلى مناقشات بناءة وحوار مع الرئيس شي (جين بينغ) ورئيس مجلس الدولة لي (تشيانغ) خلال زيارتي".
وأضاف أن الزيارة تأتي "نتيجة لنهج صبور ومدروس نتبعه في علاقتنا مع الصين" لكنه قال إنه سيثير المخاوف بشأن التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.
وأشار إلى إنه سيثير أيضا قضية الكاتب الأسترالي يانغ هنغ جون المسجون في بكين منذ خمس سنوات على خلفية تهم بالتجسس قائلا "القضية بحاجة إلى حل".
وبوصوله اليوم إلى الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام سيكون ألبانيز أول زعيم أسترالي يزور الصين منذ عام 2016 في إطار محاولة لإصلاح العلاقات التي تدهورت على مدى عدة سنوات بسبب الخلافات حول ملفات تتعلق بأنشطة شركة الاتصالات الصينية (هواوي) والتجسس وفيروس (كوفيد-19).
ونجحت حكومة ألبانيز في إرساء استقرار للعلاقات مع الصين منذ توليها السلطة العام الماضي حيث رفعت الصين معظم القيود التجارية المفروضة أعقاب نزاع دبلوماسي عام 2020 كلف صادرات السلع والأغذية 20 مليار دولار أسترالي.
ومن المقرر أن يحضر الزعيم الأسترالي أكبر معرض للواردات الصينية في مدينة شنغهاي والذي سيفتتحه رئيس مجلس الدولة الصيني غدا كما سيلتقي مع الرئيس الصيني في بكين يوم الاثنين المقبل. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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