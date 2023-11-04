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رئيس وزراء أستراليا: زيارتي إلى الصين ستكون إيجابية للعلاقات الثنائية

11/4/2023 4:23:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 4 - 11 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم السبت إن زيارته التي طال انتظارها إلى الصين تمثل "خطوة إيجابية للغاية" في استقرار العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية "حقيقة أن هذه هي الزيارة الأولى منذ سبع سنوات لشريكنا التجاري الرئيسي وهي خطوة إيجابية للغاية وأنا أتطلع إلى مناقشات بناءة وحوار مع الرئيس شي (جين بينغ) ورئيس مجلس الدولة لي (تشيانغ) خلال زيارتي".
وأضاف أن الزيارة تأتي "نتيجة لنهج صبور ومدروس نتبعه في علاقتنا مع الصين" لكنه قال إنه سيثير المخاوف بشأن التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.
وأشار إلى إنه سيثير أيضا قضية الكاتب الأسترالي يانغ هنغ جون المسجون في بكين منذ خمس سنوات على خلفية تهم بالتجسس قائلا "القضية بحاجة إلى حل".
وبوصوله اليوم إلى الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام سيكون ألبانيز أول زعيم أسترالي يزور الصين منذ عام 2016 في إطار محاولة لإصلاح العلاقات التي تدهورت على مدى عدة سنوات بسبب الخلافات حول ملفات تتعلق بأنشطة شركة الاتصالات الصينية (هواوي) والتجسس وفيروس (كوفيد-19).
ونجحت حكومة ألبانيز في إرساء استقرار للعلاقات مع الصين منذ توليها السلطة العام الماضي حيث رفعت الصين معظم القيود التجارية المفروضة أعقاب نزاع دبلوماسي عام 2020 كلف صادرات السلع والأغذية 20 مليار دولار أسترالي.
ومن المقرر أن يحضر الزعيم الأسترالي أكبر معرض للواردات الصينية في مدينة شنغهاي والذي سيفتتحه رئيس مجلس الدولة الصيني غدا كما سيلتقي مع الرئيس الصيني في بكين يوم الاثنين المقبل. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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