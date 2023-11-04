إقلاع الطائرة الـ12 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة تحمل سيارتي إسعاف

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري

الكويت - 4 - 11 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم السبت الطائرة الإغاثية الثانية عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها سيارتا إسعاف بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وبالتعاون مع 22 جمعية مشاركة ضمن حملة (فزعة لفلسطين) ليصل بذلك عدد سيارات الإسعاف ضمن رحلات الجمعية إلى 12 سيارة نصفها للعناية المركزة.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن التكامل والتعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات والهيئات الخيرية في البلاد حققا السرعة في إنجاز الجسر الجوي الكويتي الهادف إلى تيسير وصول المستلزمات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح الثويني أن رحلات الجمعية ضمن الجسر الجوي الكويتي بلغ عددها خمس وشهدت نقل 15 طنا من المواد الغذائية و55 طنا من المواد والمستلزمات الطبية و12 سيارة إسعاف في وقت يتم تقدير الاحتياج في كل رحلة مع الجهات المختصة بالداخل الفلسطيني وعلى اثرها تجهز الرحلات عبر الجسر الجوي الكويتي.

وأضاف أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية هناك ممثلة بالهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني كذلك الجمعيات الخيرية الفلسطينية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية الكويتية بغية إيصال المستلزمات المختلفة إلى محتاجيها مشيرا إلى سعي الجمعية لتنفيذ عدة رحلات مقبلة دعما للأشقاء الفلسطينيين.

من جانبه أكد رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع في (الكويتية للإغاثة) محمود المسباح لـ(كونا) أن الجمعية سارعت منذ الساعات الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى التنسيق مع جمعيات خيرية في الداخل الفلسطيني لتوصيل مختلف المواد الإغاثية بهدف احتواء الأزمة ورفع الضر عن الأشقاء الفلسطينيين.

وقال المسباح إن الجمعية نفذت على صعيد الداخل الفلسطيني عدة مشاريع منها توزيع الطعام والمياه والأدوات الطبية والوقود بهدف تشغيل المخابز والمستشفيات وسيارات الإسعاف كذلك مد مراكز الإيواء بالمستلزمات الأساسية لضمان الاكتفاء ومحاولة تفادي النقص الحاد جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وأعرب عن الشكر لأهل الخير والجهات الرسمية في البلاد على إنجاح ودعم الرحلات الإغاثية من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي كذلك الجهات الرسمية المصرية والفلسطينية على تسهيل مهمة التوصيل والاستلام مبينا أن الكويت مستمرة بالدعم والمؤازرة انطلاقا من ريادتها باعتبارها مركزا للعمل الإنساني وتنفيذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن.

وكانت الطائرة الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي للأشقاء في غزة قد وصلت إلى مطار العريش الدولي أمس الجمعة محملة بعشرة أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر الجوي الكويتي حتى الآن إلى 290 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والمعيشية. (النهاية) س ل م / ت م