البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- طالب البرلمان العربي اليوم السبت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.
وذكر البرلمان العربي في بيان أنه تقدم بخطاب رسمي لمجلس حقوق الانسان لمطالبته بمحاسبة "مرتكبي حرب الابادة الجماعية التي تمارس بحق الفلسطينيين ليلا ونهارا ".
وشدد على ان ما يحدث في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة "حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ " مستنكرا "الصمت المخزي وعدم محاسبة الجناة على جرائمهم في تحد سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
وأضاف أن عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز منذ بدء الحرب الدموية في السابع من أكتوبر الماضي العشرة آلاف شهيد وأكثر من 32 ألف جريح في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى "الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم بتطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التي ارتكبتها وترتكبها".
وحث كافة القوى الفاعلة والمجتمع الدولي والمنظمات على ضرورة "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة ووقف نزيف الدم".
وجدد البرلمان العربي دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. (النهاية)
م ف م / ط م ا
MENAFN04112023000071011013ID1107370795
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