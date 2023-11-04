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البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين

11/4/2023 4:23:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- طالب البرلمان العربي اليوم السبت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.
وذكر البرلمان العربي في بيان أنه تقدم بخطاب رسمي لمجلس حقوق الانسان لمطالبته بمحاسبة "مرتكبي حرب الابادة الجماعية التي تمارس بحق الفلسطينيين ليلا ونهارا ".
وشدد على ان ما يحدث في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة "حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ " مستنكرا "الصمت المخزي وعدم محاسبة الجناة على جرائمهم في تحد سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
وأضاف أن عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز منذ بدء الحرب الدموية في السابع من أكتوبر الماضي العشرة آلاف شهيد وأكثر من 32 ألف جريح في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى "الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم بتطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التي ارتكبتها وترتكبها".
وحث كافة القوى الفاعلة والمجتمع الدولي والمنظمات على ضرورة "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة ووقف نزيف الدم".
وجدد البرلمان العربي دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. (النهاية)

م ف م / ط م ا



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