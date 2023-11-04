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مركز العجيري العلمي: الكويت تشهد غروب نجم الأحيمر 10 الجاري وبدء برودة فصل الشتاء

11/4/2023 4:23:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 11 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن الكويت ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية تعرف باسم (غروب نجم الأحيمر) في العاشر من شهر نوفمبر الجاري ولمدة 40 يوما.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه مع غياب (الأحيمر) تدخل الرياح الشمالية الباردة ويطلق على هذه الفترة (موسم ضربة الأحيمر) ولها ارتباط بحالة البحر واضطراب الأجواء وعدم استقرارها.
وأوضح أنه خلال فترة غياب هذا النجم المعروف بلونه الأحمر وحجمه الكبير ووضوحه في السماء طيلة أيام السنة تبدأ برودة فصل الشتاء وتتنوع حركة وهبوب الرياح بين الغربية والشمالية الباردة التي يشعر بها الموجودون في المناطق المكشوفة.
وذكر أن هذا النجم يعاود الظهور مرة أخرى في 25 ديسمبر المقبل فيما يكون البحر في حالة ثوران واشتداد لحركة الأمواج تصاحبها أمطار خلال فترة غيابه وهذا الموسم يعتبر من الفترات الانتقالية التي يتحول فيها الجو من الاعتدال في بداية الفترة إلى الأجواء الباردة بنهايتها مع انخفاض درجات الحرارة.
وأشار إلى أن البرد في هذه الفترة يعرف باسم (برد الخريف) لافتا إلى أن الفرق بين هذا الموسم وموسم السرايات أن الأول مدته قصيرة وأقل شدة من الثاني ولا توجد فيه مفاجآت. (النهاية)

م ف / ت م




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