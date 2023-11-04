حكومة هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - استدعت حكومة هندوراس سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، بسبب ما وصفتها بانتهاكات اسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، بحسب ما نقلت رويترز، اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية، إنريكي رينا، بمنشور له على منصة إكس أمس الجمعة، "في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو، استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، على الفور لإجراء مشاورات".

ويأتي القرار في أعقاب تحركات مماثلة اتخذتها دول أخرى في وقت سابق من الأسبوع.

واستدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور بشأن العدوان على غزة، في حين تحركت بوليفيا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

-- (بترا)

رصد/ي ف/ب ط

04/11/2023 09:23:51