حكومة هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - استدعت حكومة هندوراس سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، بسبب ما وصفتها بانتهاكات اسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، بحسب ما نقلت رويترز، اليوم السبت.
وقال وزير الخارجية، إنريكي رينا، بمنشور له على منصة إكس أمس الجمعة، "في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو، استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، على الفور لإجراء مشاورات".
ويأتي القرار في أعقاب تحركات مماثلة اتخذتها دول أخرى في وقت سابق من الأسبوع.
واستدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور بشأن العدوان على غزة، في حين تحركت بوليفيا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
-- (بترا)
رصد/ي ف/ب ط
04/11/2023 09:23:51
MENAFN04112023000117011021ID1107370793
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