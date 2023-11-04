119 قتيلا على الأقل جراء زلزال ضرب نيبال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - لقي ما لا يقل عن 119 شخصا مصرعهم في زلزال ضرب منطقة نائية في غرب نيبال، على عمق 18 كيلومترا بقوة 5,6 درجة وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وبينت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، أن الزلزال ضرب أقصى غرب الدولة الواقعة في جبال الهمالايا، الليلة الماضية، وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التبت.
وأعقبت الزلزال بعد ساعات عدة هزات ارتدادية بقوة 4 درجات في المنطقة نفسها.
ويذكر أن نحو 9 آلاف شخص لقوا حتفهم عام 2015 عندما ضرب زلزال بقوة 7,8 درجة نيبال ودمر أكثر من نصف مليون منزل و8 آلاف مدرسة.
-- (بترا)
رصد/ي ف/ب ط
04/11/2023 09:08:49
MENAFN04112023000117011021ID1107370792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.