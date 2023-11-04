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119 قتيلا على الأقل جراء زلزال ضرب نيبال

11/4/2023 4:23:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - لقي ما لا يقل عن 119 شخصا مصرعهم في زلزال ضرب منطقة نائية في غرب نيبال، على عمق 18 كيلومترا بقوة 5,6 درجة وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وبينت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، أن الزلزال ضرب أقصى غرب الدولة الواقعة في جبال الهمالايا، الليلة الماضية، وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التبت.
وأعقبت الزلزال بعد ساعات عدة هزات ارتدادية بقوة 4 درجات في المنطقة نفسها.
ويذكر أن نحو 9 آلاف شخص لقوا حتفهم عام 2015 عندما ضرب زلزال بقوة 7,8 درجة نيبال ودمر أكثر من نصف مليون منزل و8 آلاف مدرسة.
-- (بترا)
رصد/ي ف/ب ط
04/11/2023 09:08:49

MENAFN04112023000117011021ID1107370792

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