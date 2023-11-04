Saturday, 04 November 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة

11/4/2023 4:23:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات فجر اليوم عدوانها على قطاع غزة ومنع دخول إمدادات الكهرباء والوقود والغذاء والدواء واستهداف المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية.
واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الذي استهدف منزلا في كراج سيارات وسط خانيونس، كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء قصف منزل بحي النصر برفح جنوب قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خزان مياه عموم يغذي عدة أحياء شرق رفح، وعمارة الزهارنة بحي النصر في مدينة غزة.
واستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية شقة سكنية في محيط مسجد الصفا والمروة وعمارة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، ومنزلاً عند مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً قرب المستشفى الإندونيسي شمال غزة.
وشهد يوم أمس ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر في 3 مستشفيات، أبرزها مجمع الشفاء، حيث قُصف موكب لسيارات الإسعاف، كما وقعت مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي، فضلا عن استهداف عائلات أثناء نزوحها من شمال القطاع إلى جنوبه.
وحسب آخر إحصاءات الإعلام الحكومي في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود.
-- (بترا)
أ ش/ب ط
04/11/2023 08:40:11

MENAFN04112023000117011021ID1107370791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث