الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات فجر اليوم عدوانها على قطاع غزة ومنع دخول إمدادات الكهرباء والوقود والغذاء والدواء واستهداف المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الذي استهدف منزلا في كراج سيارات وسط خانيونس، كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء قصف منزل بحي النصر برفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خزان مياه عموم يغذي عدة أحياء شرق رفح، وعمارة الزهارنة بحي النصر في مدينة غزة.

واستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية شقة سكنية في محيط مسجد الصفا والمروة وعمارة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، ومنزلاً عند مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً قرب المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وشهد يوم أمس ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر في 3 مستشفيات، أبرزها مجمع الشفاء، حيث قُصف موكب لسيارات الإسعاف، كما وقعت مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي، فضلا عن استهداف عائلات أثناء نزوحها من شمال القطاع إلى جنوبه.

وحسب آخر إحصاءات الإعلام الحكومي في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود.

-- (بترا)

أ ش/ب ط

04/11/2023 08:40:11