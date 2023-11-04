الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات فجر اليوم عدوانها على قطاع غزة ومنع دخول إمدادات الكهرباء والوقود والغذاء والدواء واستهداف المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية.
واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الذي استهدف منزلا في كراج سيارات وسط خانيونس، كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء قصف منزل بحي النصر برفح جنوب قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خزان مياه عموم يغذي عدة أحياء شرق رفح، وعمارة الزهارنة بحي النصر في مدينة غزة.
واستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية شقة سكنية في محيط مسجد الصفا والمروة وعمارة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، ومنزلاً عند مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً قرب المستشفى الإندونيسي شمال غزة.
وشهد يوم أمس ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر في 3 مستشفيات، أبرزها مجمع الشفاء، حيث قُصف موكب لسيارات الإسعاف، كما وقعت مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي، فضلا عن استهداف عائلات أثناء نزوحها من شمال القطاع إلى جنوبه.
وحسب آخر إحصاءات الإعلام الحكومي في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود.
-- (بترا)
أ ش/ب ط
04/11/2023 08:40:11
MENAFN04112023000117011021ID1107370791
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