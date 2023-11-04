البيت الأبيض: لن ندخل في حرب كلامية مع حزب الله

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 4 تشرين الثاني (بترا)- علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي على خطاب أمين عام حزب الله اللبناني بأن "على حزب الله وأطراف آخرين، سواء أكانوا دولا أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

وكان أمين عام الحزب حسن نصر الله حمل في خطاب أمس الجمعة، الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة" عن العدوان إلاسرائيلي على غزة، مهددا باستهداف أساطيلها في المتوسط. وقال نصر الله إن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".

ونقلت واشنطن تايمز، عن كيربي قوله "لن ندخل في حرب كلامية مع حزب الله ".

وقال كيربي "لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان"، مضيفا أن "التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره أو تجنبه".

--(بترا)

ب خ/ف ج

04/11/2023 06:45:19