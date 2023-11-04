البيت الأبيض: لن ندخل في حرب كلامية مع حزب الله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 4 تشرين الثاني (بترا)- علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي على خطاب أمين عام حزب الله اللبناني بأن "على حزب الله وأطراف آخرين، سواء أكانوا دولا أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم".
وكان أمين عام الحزب حسن نصر الله حمل في خطاب أمس الجمعة، الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة" عن العدوان إلاسرائيلي على غزة، مهددا باستهداف أساطيلها في المتوسط. وقال نصر الله إن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".
ونقلت واشنطن تايمز، عن كيربي قوله "لن ندخل في حرب كلامية مع حزب الله ".
وقال كيربي "لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان"، مضيفا أن "التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره أو تجنبه".
--(بترا)
ب خ/ف ج
04/11/2023 06:45:19
MENAFN04112023000117011021ID1107370790
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