واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 4 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت الولايات المتحدة، ليل أمس الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار.

وبحسب واشنطن بوست، تتضمّن المساعدات دفاعات جوية وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات لمساعدة كييف في قتالها ضد القوات الروسية، بالإضافة إلى ذخائر أسلحة صغيرة وذخائر خاصة بالتدمير وغيرها من المعدات، كجزء من معدات بقيمة 125 مليون دولار ستُسحب من المخزون العسكري الأميركي الحالي.

وتشمل الحزمة كذلك ذخائر موجهة بالليزر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة المسيّرات، وستموّل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" توفير هذا الجزء من الحزمة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن تمويل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" توفر بموجب قرار أقرّه الكونغرس في نهاية أيلول لتأمين تمويل للحكومة بشكل موقت.

ودعا (البنتاغون) إلى تقديم المساعدات لأوكرانيا، باعتبارها "استثمارا ذكيا في الأمن القومي" الأميركي.

--(بترا)

ب خ/ف ج

04/11/2023 06:30:51