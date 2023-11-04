واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 4 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت الولايات المتحدة، ليل أمس الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار.
وبحسب واشنطن بوست، تتضمّن المساعدات دفاعات جوية وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات لمساعدة كييف في قتالها ضد القوات الروسية، بالإضافة إلى ذخائر أسلحة صغيرة وذخائر خاصة بالتدمير وغيرها من المعدات، كجزء من معدات بقيمة 125 مليون دولار ستُسحب من المخزون العسكري الأميركي الحالي.
وتشمل الحزمة كذلك ذخائر موجهة بالليزر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة المسيّرات، وستموّل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" توفير هذا الجزء من الحزمة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن تمويل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" توفر بموجب قرار أقرّه الكونغرس في نهاية أيلول لتأمين تمويل للحكومة بشكل موقت.
ودعا (البنتاغون) إلى تقديم المساعدات لأوكرانيا، باعتبارها "استثمارا ذكيا في الأمن القومي" الأميركي.
--(بترا)
ب خ/ف ج
04/11/2023 06:30:51
MENAFN04112023000117011021ID1107370789
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