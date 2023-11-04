9257 شهيدا فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة(تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 تشرين الثاني (بترا)- نشر تقرير أممي نقلا عن مصادر صحية فلسطينية ووكالات أممية ودولية إحصائيات جديدة بشأن ضحايا فلسطين المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليهم.

وحسب التقرير، استشهد في غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حوالي 9257 فلسطينياً ، من بينهم 3826 طفلا، وأصيب بجروح حوالي 23 ألف جريح، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وما زال 1200 شخص مدفونين تحت الأنقاض، أغلبهم من الأطفال، وتعرض ما يقرب من 1.5 مليون شخص في غزة للتهجير الداخلي.

وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، قتلت القوات الإسرائيلية 135 فلسطينياً، من بينهم 42 طفلاً، كما استشهد ثمانية، بينهم طفل، على يد مستوطنين إسرائيليين.

وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 2247 فلسطينيًا بجروح، من بينهم ما لا يقل عن 239 طفلاً، كما أصيب 62 فلسطينيًا على يد المستوطنين.

واعتقلت القوات الإسرائيلية حوالي 1920 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، تقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال تعاملهم معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.

وأفاد التقرير بأنه هجرت 111 أسرة تضم 905 أشخاص، من بينهم 356 طفلاً، وسط عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.

وتنتمي الأسر النازحة إلى حوالي 15 مجتمعًا رعويا، فيما هجر 120 فلسطينيًا، من بينهم 55 طفلاً، في أعقاب عمليات الهدم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بسبب عدم وجود تصاريح، كما هجر 23 آخرون، من بينهم 13 طفلاً، في أعقاب عمليات الهدم العقابية.

-- (بترا)

م د/ ف ج

04/11/2023 06:17:52