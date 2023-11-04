أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين ومشمسة الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

أما الثلاثاء، تكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

04/11/2023 06:10:03