فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيى حفلاً 16 نوفمبر

MENAFN - Youm7) تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث على مسرح معهد الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، يوم الخميس 16 نوفمبر الجارى.

ويشارك في الحفل 8 من مطربين فرقة الموسيقى العربية للتراث هم: "ياسر سليمان، نهى حافظ، أحمد محسن، عاطف عبد الحميد، محمد شوقي، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، أسماء كمال".

فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.



