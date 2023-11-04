فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيى حفلاً 16 نوفمبر

(MENAFN
- Youm7) تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث على مسرح معهد الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، يوم الخميس 16 نوفمبر الجارى.
ويشارك في الحفل 8 من مطربين فرقة الموسيقى العربية للتراث هم: "ياسر سليمان، نهى حافظ، أحمد محسن، عاطف عبد الحميد، محمد شوقي، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، أسماء كمال".
فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.
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