Saturday, 04 November 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيى حفلاً 16 نوفمبر

11/4/2023 4:23:29 AM
(MENAFN- Youm7) تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث على مسرح معهد الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، يوم الخميس 16 نوفمبر الجارى.

ويشارك في الحفل 8 من مطربين فرقة الموسيقى العربية للتراث هم: "ياسر سليمان، نهى حافظ، أحمد محسن، عاطف عبد الحميد، محمد شوقي، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، أسماء كمال".

فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.





MENAFN04112023000132011024ID1107370786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث