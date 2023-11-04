سيمون تحيى حفلاً غنائيًا في الإمارات.. الليلة

MENAFN - Youm7) تحيى النجمة سيمون ، حفلاً غنائيًا في أبو ظبى بدولة الإمارات، اليوم السبت، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها العربى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

في سياق آخر، أعربت النجمة سيمون عن سعادتها البالغة بالعمل مع الفنان الكبير صلاح السعدني الذي نحتفل اليوم الإثنين بعيد ميلاده، من خلال مشاركتها بشخصية "الدكتورة رقية" في مسلسل "حلم الجنوبى"، وقالت إنه من حظها الجيد العمل مع فنان كبير مثل صلاح السعدني، مشيرة إلى أن "السعدنى" كان يريدها في البداية في دور الصعيدية التي يحبها، ولكن المخرج جمال عبد الحميد اختارها في النهاية في دور "الدكتورة رقية"، بنة الفنان الراحل أبو بكر عزت خلال أحداث المسلسل.

وتابعت لـ "اليوم السابع" أنها أحبت الدور بشدة، خاصة أن معظم مشاهدها مع "السعدني" والفنان الراحل أبو بكر عزت، وأن الجمهور يتحدثون معها طوال الوقت عن تلك المشاهد التي تجمعها به، موضحة: "مسلسل حلم الجنوبي كان في بداياتي الفنية، وصلاح السعدني كان سعيدًا للغاية وفخور بي، وأخذت منه وقتها أكبر دعم في المسلسل وكان يتعامل معي وكأنني فنانة كبيرة، والكواليس كانت رائعة ولن تتكرر مجددا، وكأننا جميعا عائلة واحدة، وظلت العلاقة التي تجمعني به قائمة حتى بعد انتهاء تصوير العمل.

وذكرت سيمون: "صلاح السعدني شخص طبيعي جدًا وبسيط وهادئ، لا ينفعل أبدا خلال اللوكيشن، ومريح في العمل ومن حظي أن المشاهد التي جمعتنا كانت مشاهد حب، وكانت لذيذة"، لافتة إلا أنها كانت تتعامل معه خلال العمل على أنه "وهدان" وهي الشخصية التي يقوم بها، وليس صلاح السعدني.

كما حرصت على توجيه رسالة تهنئة له، قائلة: "أتمنى أن نحتفل جميعنا بعيد ميلاده، لن أقول له وحشتنا لأنه موجود في حياتنا الإنسانية، والفنية طوال الوقت، ولكننا أن نتمنى أن يخرج لنا، حتى ويقول "باي باي"، وحشتنا جدا، نتمنى نشوفك، كل سنة وانت بكل صحة وبكل خير، ونحتفل معك بأجمل سنين فننا وعمرنا وربنا يبارك لك في أسرتك".