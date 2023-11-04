Saturday, 04 November 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاهر شريعة أسس أيام قرطاج السينمائية.. اعرف وصيته فى ذكرى رحيله

11/4/2023 4:23:29 AM
(MENAFN- Youm7) يدين كل السينمائيين التونسيين بالفضل للمخرج الطاهر شريعة فهو مؤسس مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 1966 كأول مهرجان سينمائي يهتم بالسينما الأفريقية والسينما العربية، والطاهر شريعة هو أحد أبرز السينمائيين في تونس، واليوم تمر ذكرى رحيله فقد رحل في تونس يوم
4 نوفمبر عام 2010.

الطاهر شريعة يعد أبا للسينما التونسية لأنه وساهم في تأسيس الجامعة التونسية لنوادي السينما وأسس مصلحة السينما بوزارة الثقافة وأعد النصوص المنظمة للقطاع السينمائي التي صدرت سنة 1960 فيما اصبح يعرف بمجلة الصناعة السينمائية، وعندما انتقل للعمل في فرنسا اشرف على قسم السينما في وكالة التعاون الفني والتقني التي اصبحت تعرف بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية حيث ساهم في بعث مهرجان السينما الافريقية بواجادوجو/بوركينا فاسو سنة 1971 ومهرجان مقديشو بالصومال.

وألف شريعة كتبا عديدة عن السينما والثقافة السينمائية وترجم الشعر من والى العربية وكان ناقدا سينمائيا في مجلات تونسية وأجنبية، وحصل شريعة على "الصنف الاكبر من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان القطاع الثقافي سنة 2007" من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وقد احتفت الدورة 23 من أيام قرطاج السينمائية بمؤسسها وأقيم له حفل تكريم حضرته وجوه سينمائية عربية وافريقية، وتوفي الطاهر شريعة بعد تكريمه، و دفن حسب وصيّته في مقبرة بلدته تحت شجرة زيتون أمام
البحر يوم 5 نوفمبر عام 2010.







MENAFN04112023000132011024ID1107370784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث