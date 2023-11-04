الطاهر شريعة أسس أيام قرطاج السينمائية.. اعرف وصيته فى ذكرى رحيله

MENAFN - Youm7) يدين كل السينمائيين التونسيين بالفضل للمخرج الطاهر شريعة فهو مؤسس مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 1966 كأول مهرجان سينمائي يهتم بالسينما الأفريقية والسينما العربية، والطاهر شريعة هو أحد أبرز السينمائيين في تونس، واليوم تمر ذكرى رحيله فقد رحل في تونس يوم4 نوفمبر عام 2010.

الطاهر شريعة يعد أبا للسينما التونسية لأنه وساهم في تأسيس الجامعة التونسية لنوادي السينما وأسس مصلحة السينما بوزارة الثقافة وأعد النصوص المنظمة للقطاع السينمائي التي صدرت سنة 1960 فيما اصبح يعرف بمجلة الصناعة السينمائية، وعندما انتقل للعمل في فرنسا اشرف على قسم السينما في وكالة التعاون الفني والتقني التي اصبحت تعرف بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية حيث ساهم في بعث مهرجان السينما الافريقية بواجادوجو/بوركينا فاسو سنة 1971 ومهرجان مقديشو بالصومال.

وألف شريعة كتبا عديدة عن السينما والثقافة السينمائية وترجم الشعر من والى العربية وكان ناقدا سينمائيا في مجلات تونسية وأجنبية، وحصل شريعة على "الصنف الاكبر من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان القطاع الثقافي سنة 2007" من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وقد احتفت الدورة 23 من أيام قرطاج السينمائية بمؤسسها وأقيم له حفل تكريم حضرته وجوه سينمائية عربية وافريقية، وتوفي الطاهر شريعة بعد تكريمه، و دفن حسب وصيّته في مقبرة بلدته تحت شجرة زيتون أمام

البحر يوم 5 نوفمبر عام 2010.