أحمد عز وصلاح الجهينى.. تعاون أثمر عن نجاح 3 أفلام واستكمال المشوار بفيلمين جديدين

MENAFN - Youm7) تشكل السينما بشكل مستمر ثنائيات ناجحة بين البطل والبطلة ويستغل ذلك الثنائى في الكثير من الأعمال، ولكن هناك ثنائيات أخرى وهى بين البطل والمؤلف أو المخرج، كما نرى في فيلم "لعبة الموت" وفيلم "ولاد رزق 3" الذى يجمع النجم أحمد عز والمؤلف صلاح الجهينى، بعد تعاونهما في السابق في ثلاثة أعمال سينمائية كللت بالنجاح.

فيلم ولاد رزق

كان بداية التعاون بين الثنائى أحمد عز وصلاح الجهينى عام 2015 من خلال فيلم "ولاد رزق" والذى بالفعل فاق كل التوقعات، وتناول الفيلم قصة مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل المدبر لهم رضا رزق (أحمد عز)، ويقرر العمل في ورشة العائلة، والزواج من الفتاة التي يحبها، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة.

فيلم الخلية

تكرر التعاون بين الثنائى أحمد عز وصلاح الجهينى مرة أخرى، عام 2017 من خلال فيلم "الخلية" والذى استطاع النجم أحمد عز من خلاله أن يتصدر إيرادات شباك التذاكر وسط عرض عدد من الأفلام التي نافست وقتها لكبار النجوم، ويتناول العمل قصة (سيف) ضابط عمليات خاصة، يتصدي لإرهابي اسمه (مروان)، وأثناء هذه العملية يستشهد ضابط العمليات الخاصة (عمرو)، ويصاب (سيف) نتيجة إنفجار قنبلة بجانبه، فيقسم (سيف) أن يعود ليثأر لحق (عمرو)، وعلى جانب أخر يعمل الضابط (صابر) على نفس ملف هذا الإرهابي، فيذهب (سيف) إليه لكي يطلب منه مساعدته.

فيلم ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض

وفى عام 2019 وكان الجمهور هو السبب بعد أن أحب الجزء الأول من فيلم ولاد رزق، فكان ذلك يمثل ضغطاً على صماع العمل في تقديم جزء ثانى منه، وهو ما حدث بالفعل من خلال فيلم " ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض"، ودارات الأحداث حول 4 أشقاء يحاولون بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

فيلم فرقة الموت

بدأ النجم أحمد عز تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" شهر أكتوبر الماضى، وهو العمل الجديد الذى كتبه المؤلف صلاح الجهينى، ويشارك عز البطولة كل من، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

فيلم ولاد رزق 3

نجاح جزئي ولاد رزق دفع أبطال العمل لتصوير الجزء الثالث والذى سيأتى باسم "ولاد رزق 3 الضربة القاضية"، وهو التعاون الخامس بين أحمد عز وصلاح الجهينى، وانطلق تصوير العمل شهر أكتوبر الماضى وسيتم تصويره بعدة دول عربية.