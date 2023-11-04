أحمد عز وصلاح الجهينى.. تعاون أثمر عن نجاح 3 أفلام واستكمال المشوار بفيلمين جديدين

(MENAFN
- Youm7) تشكل السينما بشكل مستمر ثنائيات ناجحة بين البطل والبطلة ويستغل ذلك الثنائى في الكثير من الأعمال، ولكن هناك ثنائيات أخرى وهى بين البطل والمؤلف أو المخرج، كما نرى في فيلم "لعبة الموت" وفيلم "ولاد رزق 3" الذى يجمع النجم أحمد عز والمؤلف صلاح الجهينى، بعد تعاونهما في السابق في ثلاثة أعمال سينمائية كللت بالنجاح.
فيلم ولاد رزق
كان بداية التعاون بين الثنائى أحمد عز وصلاح الجهينى عام 2015 من خلال فيلم "ولاد رزق" والذى بالفعل فاق كل التوقعات، وتناول الفيلم قصة مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل المدبر لهم رضا رزق (أحمد عز)، ويقرر العمل في ورشة العائلة، والزواج من الفتاة التي يحبها، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة.
فيلم الخلية
تكرر التعاون بين الثنائى أحمد عز وصلاح الجهينى مرة أخرى، عام 2017 من خلال فيلم "الخلية" والذى استطاع النجم أحمد عز من خلاله أن يتصدر إيرادات شباك التذاكر وسط عرض عدد من الأفلام التي نافست وقتها لكبار النجوم، ويتناول العمل قصة (سيف) ضابط عمليات خاصة، يتصدي لإرهابي اسمه (مروان)، وأثناء هذه العملية يستشهد ضابط العمليات الخاصة (عمرو)، ويصاب (سيف) نتيجة إنفجار قنبلة بجانبه، فيقسم (سيف) أن يعود ليثأر لحق (عمرو)، وعلى جانب أخر يعمل الضابط (صابر) على نفس ملف هذا الإرهابي، فيذهب (سيف) إليه لكي يطلب منه مساعدته.
فيلم ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض
وفى عام 2019 وكان الجمهور هو السبب بعد أن أحب الجزء الأول من فيلم ولاد رزق، فكان ذلك يمثل ضغطاً على صماع العمل في تقديم جزء ثانى منه، وهو ما حدث بالفعل من خلال فيلم " ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض"، ودارات الأحداث حول 4 أشقاء يحاولون بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
فيلم فرقة الموت
بدأ النجم أحمد عز تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" شهر أكتوبر الماضى، وهو العمل الجديد الذى كتبه المؤلف صلاح الجهينى، ويشارك عز البطولة كل من، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.
فيلم ولاد رزق 3
نجاح جزئي ولاد رزق دفع أبطال العمل لتصوير الجزء الثالث والذى سيأتى باسم "ولاد رزق 3 الضربة القاضية"، وهو التعاون الخامس بين أحمد عز وصلاح الجهينى، وانطلق تصوير العمل شهر أكتوبر الماضى وسيتم تصويره بعدة دول عربية.
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