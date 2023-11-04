محمد عادل روميو وسهر الصايغ جولييت.. المسرح القومي يقدم رائعة شكسبير

MENAFN - Youm7) يجرى المخرج الكبير عصام السيد علىالمسرح القومي بروفات مسرحية "بص للعالم بقلبك" المأخوذة من مسرحية "روميو وجولييت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وكتبها بشكل غنائي الشاعر أمين حداد لتقدم بشكل غنائي استعراضي "ميوزيكال".

يشارك في البطولة الفنان الكبير علي الحجار مع النجمين محمد عادل وسهر الصايغ بالإضافة لمشاركة عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب.

جدير بالذكر أن مسرحية " روميو وجولييت " من أعظم أعمال الكاتب الإنجليزي وليام شكسبير وتعتبر من الكلاسيكيات العالمية التي مثلت كثيراً في مسرحيات وأفلام قديماً وحديثاً وظهرت مترجمة في الكثير من لغات العالم، حتى أصبح أي شخص عاطفي أو مغرم يشار إليه باسم روميو وكذلك الحال بالنسبة لجولييت، كما أن مشاهد روميو وجولييت ألهمت الكثير من الرسامين لرسم مشاهد المسرحية، ونتج عن ذلك تراث من اللوحات العالمية الشهيرة.

القصة تدور حول صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية عائلة «منتيغيو» وعائلة «كابوليت». ولا نعلم سبب هذا الصراع ولكنه صراع منذ الأزل، وخلال هذا الصراع يخرج من صلب العائلتين عاشقان.. روميو من مونتيغيو، وجولييت من كابوليت. يخبرنا الراوي بأن العاشقين يقادان إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت بسبب هذا الصراع.



