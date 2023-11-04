5 خطوات لإزالة بقع طلاء الأظافر من الملابس بأمان

MENAFN - Youm7) يعرف عن طلاء الأظافر أنه يتم تصنيعه من خامات قوية للحفاظ على اللون وقوة ثباته، لذا عند سقوط لون قوي ومتين من طلاء الأظافر على الملابسلا بد أن يكون من الصعب التخلص منه، ووفقًا لما جاء في موقعthespruce نستعرض خلال السطور التالية أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من طلاء الأظافرعلى الملابس وقطع الأقمشة.

إزالة بقع طلاء الأظافر من الملابس كيفية إزالة طلاء الأظافر من الملابس:

- اختبري القماش من خلال وضع كمية من مزيل طلاء الأظافر على جزء غير ظاهر في القماش للتأكد من أنه لن يغير لون القماش.



- بعد مرحلة اختبار قطعة صغيرة من القماش،

قومي بفرك أو مسح البقعة أو قومي باستخدام حافة بطاقة الائتمان القديمة أو سكين غير حاد للتخلص من البقعة في أسرع لكي لا تنتشر في عمق الملابس.



- ضعي مناشف ورقية بيضاء تحت البقعة لامتصاص الأسيتون، ثم اغمسي قطعة قماش أو قطعة من القطن في الأسيتون، ثم قومي باستمرار الضغط على البقعة أثناء انتقالها من قطعة الملابس إلى قطعة قماش التنظيف، أو قطعة القطن، مع تكرار الخطوة واستبدال قطعة القطن وإعادة دهن البقعة بالأسيتون وإعادة الضغط مرة أخرى.

- إذا بقي أي لون، حاولي استخدام الكحول بعد شطف الملابس وتنظيفها من الأسيتون،

ثم ضعي الكحول على بقايا البقعة باستخدام قطعة من القطن وامسحي اللون.

- بعد إزالة البقعة، اغسلي القماش كالمعتاد لإزالة محلول التنظيف واشطفيه وقومي بتجفيفه.

خطوات إزالة بقع طلاء الاظافر



