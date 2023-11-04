5 خطوات لإزالة بقع طلاء الأظافر من الملابس بأمان

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- Youm7) يعرف عن طلاء الأظافر أنه يتم تصنيعه من خامات قوية للحفاظ على اللون وقوة ثباته، لذا عند سقوط لون قوي ومتين من طلاء الأظافر على الملابس
لا بد أن يكون من الصعب التخلص منه، ووفقًا لما جاء في موقع
thespruce نستعرض خلال السطور التالية أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من طلاء الأظافرعلى الملابس وقطع الأقمشة.
إزالة بقع طلاء الأظافر من الملابس كيفية إزالة طلاء الأظافر من الملابس:
- اختبري القماش من خلال وضع كمية من مزيل طلاء الأظافر على جزء غير ظاهر في القماش للتأكد من أنه لن يغير لون القماش.
- بعد مرحلة اختبار قطعة صغيرة من القماش،
قومي بفرك أو مسح البقعة أو قومي باستخدام حافة بطاقة الائتمان القديمة أو سكين غير حاد للتخلص من البقعة في أسرع لكي لا تنتشر في عمق الملابس.
- ضعي مناشف ورقية بيضاء تحت البقعة لامتصاص الأسيتون، ثم اغمسي قطعة قماش أو قطعة من القطن في الأسيتون، ثم قومي باستمرار الضغط على البقعة أثناء انتقالها من قطعة الملابس إلى قطعة قماش التنظيف، أو قطعة القطن، مع تكرار الخطوة واستبدال قطعة القطن وإعادة دهن البقعة بالأسيتون وإعادة الضغط مرة أخرى.
- إذا بقي أي لون، حاولي استخدام الكحول بعد شطف الملابس وتنظيفها من الأسيتون،
ثم ضعي الكحول على بقايا البقعة باستخدام قطعة من القطن وامسحي اللون.
- بعد إزالة البقعة، اغسلي القماش كالمعتاد لإزالة محلول التنظيف واشطفيه وقومي بتجفيفه.
خطوات إزالة بقع طلاء الاظافر
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