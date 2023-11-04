5 نصائح لتقليل الغبار فى منزلك.. مساحات الأرجل مهمة

(MENAFN
- Youm7) في بعض الأحيان نشعر أننا نحارب طواحين الهواء في معركتنا مع الغبار على الأسطح المختلفة في المنزل، فبمجرد ترك الممسحة أو المنفضة الخاصة بالغبار من أيدينا نفاجأ بطبقة رقيقة جديدة من
الغبار ، فإذا كنتِ تواجهين هذه المشكلة فإن هناك بعض الحلول السهلة لتقليل تلك الطبقة الرقيقة من الغبار التي تستمر في تغطية جميع الأسطح من حولك،
ولقد جمعنا أفضل النصائح والحيل للتنفس بشكل أسهل والاستمتاع بمنزل خالٍ من الغبار ذلك، وفقًا لما نشره موقع "thespruce".
-تنظيف-المنزل
1. التنظيف من أعلى لأسفل
حققى أقصى استفادة من روتين التنظيف وإزالة الغبار. نظفي دائمًا من أعلى الغرفة إلى أسفلها، وللتخلص من الغبار، تخلصي من المنفضة الجافة أو قطعة القماش واستخدمي اخرى مبللة.
2. ضعى ممسحات الأرجل في الداخل والخارج
في كل مرة يدخل شخص ما إلى منزلك، تلتصق الأوساخ بأحذيته، حتى لو لم تتمكني من رؤيته، فإن الأوساخ تتفكك في النهاية إلى جزيئات تشكل الغبار في منزلك. للتخلص من الأوساخ قبل أن تحدث فوضى، قومى بوضع ممسحات الأرجل داخل منزلك وخارجه.
تنظيف الغبار
3. قومي بتحديث روتين العناية بحيوانك الأليف
من المحتمل أن يكون حيوانك الأليف هو السبب الرئيسي في خلق الغبار الإضافي في منزلك. إذا بدأت كتل الفراء تبدو مثل الأعشاب الضارة على أرضيات منزلك، فقد حان الوقت لمنح حيوانك الأليف وقتًا إضافيًا للعناية من خلال قص شعره قليلاً أو تصفيفه بانتظام للتخلص من الشعر المتساقط.
4. تخلصي من السجاد من الجدار إلى الجدار
قد تبدو السجادة الناعمة والفخمة رائعة تحت قدميك، لكن السجادة الممتدة من الجدار إلى الجدار هي مغناطيس للغبار. حتى مع التنظيف المنتظم بالمكنسة الكهربائية، من الصعب الحفاظ على السجاد خاليًا من الغبار. بالإضافة إلى أن الألياف تخلق المزيد من الغبار بمرور الوقت.
5. الستائر الثقيلة
الستائر الثقيلة عادة ما تجمع المزيد من الغبار، ولهذا السبب قد تكون الستائر المعتمة أو الستائر القابلة للغسل هي الخيار الأفضل.
MENAFN04112023000132011024ID1107370780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.