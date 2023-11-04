5 نصائح لتقليل الغبار فى منزلك.. مساحات الأرجل مهمة

MENAFN - Youm7) في بعض الأحيان نشعر أننا نحارب طواحين الهواء في معركتنا مع الغبار على الأسطح المختلفة في المنزل، فبمجرد ترك الممسحة أو المنفضة الخاصة بالغبار من أيدينا نفاجأ بطبقة رقيقة جديدة منالغبار ، فإذا كنتِ تواجهين هذه المشكلة فإن هناك بعض الحلول السهلة لتقليل تلك الطبقة الرقيقة من الغبار التي تستمر في تغطية جميع الأسطح من حولك،ولقد جمعنا أفضل النصائح والحيل للتنفس بشكل أسهل والاستمتاع بمنزل خالٍ من الغبار ذلك، وفقًا لما نشره موقع "thespruce".

-تنظيف-المنزل





1. التنظيف من أعلى لأسفل

حققى أقصى استفادة من روتين التنظيف وإزالة الغبار. نظفي دائمًا من أعلى الغرفة إلى أسفلها، وللتخلص من الغبار، تخلصي من المنفضة الجافة أو قطعة القماش واستخدمي اخرى مبللة.



2. ضعى ممسحات الأرجل في الداخل والخارج

في كل مرة يدخل شخص ما إلى منزلك، تلتصق الأوساخ بأحذيته، حتى لو لم تتمكني من رؤيته، فإن الأوساخ تتفكك في النهاية إلى جزيئات تشكل الغبار في منزلك. للتخلص من الأوساخ قبل أن تحدث فوضى، قومى بوضع ممسحات الأرجل داخل منزلك وخارجه.

تنظيف الغبار





3. قومي بتحديث روتين العناية بحيوانك الأليف

من المحتمل أن يكون حيوانك الأليف هو السبب الرئيسي في خلق الغبار الإضافي في منزلك. إذا بدأت كتل الفراء تبدو مثل الأعشاب الضارة على أرضيات منزلك، فقد حان الوقت لمنح حيوانك الأليف وقتًا إضافيًا للعناية من خلال قص شعره قليلاً أو تصفيفه بانتظام للتخلص من الشعر المتساقط.





4. تخلصي من السجاد من الجدار إلى الجدار

قد تبدو السجادة الناعمة والفخمة رائعة تحت قدميك، لكن السجادة الممتدة من الجدار إلى الجدار هي مغناطيس للغبار. حتى مع التنظيف المنتظم بالمكنسة الكهربائية، من الصعب الحفاظ على السجاد خاليًا من الغبار. بالإضافة إلى أن الألياف تخلق المزيد من الغبار بمرور الوقت.





5. الستائر الثقيلة

الستائر الثقيلة عادة ما تجمع المزيد من الغبار، ولهذا السبب قد تكون الستائر المعتمة أو الستائر القابلة للغسل هي الخيار الأفضل.