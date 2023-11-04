طريقة عمل النواعم في البيت.. خفيف ومثالي للإفطار

MENAFN - Youm7) تعتبر النواعم من أنواع المعجنات التي يمكن تشكيلها على شكل مخبوزات خفيفة يمكن تناولها في الإفطارمع كوب شاي أو قهو أوحليب، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطورالتالية طريقة عمل النواعم في البيت على طريقة الشيف مي صيام

بسكويت ناعم طريقة عمل النواعم: المكونات:

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سمن

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة غير ممتلئة خميرة

ملعقة صغيرة بكينج بودر

لبن دافئ للعجن

سكر

قرفة اختياري

لبن وسمسم

طريقة تحضر النواعم :

في البداية حضري

إناء

مناسب

وضيفي ربع كوب لبن أو ماء

ثم ضعي الخميرة بداخلة حتي الذوبان و تترك تتفاعل

ثم حضري بولة وضعي فيها

الدقيق والسكر والبيكينج بودر

ثم قلبي بشكل جيد

ثم قلبي السمن حتي يتغلف به الدقيق

ثم ضيفي الخميرة و القليل من اللبن

نزيد لبن حتي تتكون عجينة متماسكة و ملساء

تترك تخمرساعة

ثم شكلي الكرات وتفرد كل كرة و تحشي بالسكر والقرفة و تقفل

ثم ضعي القرصة

في طبق به لبن



ثم طبق به سمسم و توضع في صينية الخبز

ثم اتركيها نصف ساعة على صينة وتدخل الفرن الساخن حتي تأخذ لون ذهبي لذيذ و تقدم مع الشاي بلبن صباحا

طريقة عمل النواعم



